Rodrigo Amorim é lançado pré-candidato no Rio, e irmão do deputado declara apoio a Ramagem

Logo após o União Brasil anunciar que o deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Amorim vai disputar a prefeitura do Rio pela legenda, o irmão dele, vereador Rogério Amorim (PL), fez uma publicação chamando o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), pré-candidato do Partido Liberal que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de "futuro prefeito".

O apoio ao ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi feito por Rogério em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 25. Sem mencionar a pré-candidatura do irmão, o vereador compartilhou uma foto ao lado de Ramagem, do deputado estadual Anderson Moraes (PL-RJ), do também vereador Marcos Braz (PL-RJ) e do líder municipal do PL, Bruno Bonetti.

Na legenda, Rogério disse que o registro foi feito durante visita do "nosso pré-candidato e futuro prefeito do Rio, deputado Ramagem", a convite de Braz, e afirmou que, "sem sombra de dúvidas", estão "no caminho certo".