Promotor chama advogado de 'palhaço, safado, pilantra, bosta' durante júri no Paraná

Poder Judiciário Crédito: Reprodução/ TJSC

Os advogados Rogério Varela e Rodrigo Badaró, que representam a classe no Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselhão, pediram que o colegiado investigue e afaste o promotor de Justiça Tiago Trevizoli Justo que chamou de "palhaço, safado, pilantra, bosta' o advogado Cláudio Dalledone. Os insultos ocorreram durante sessão na última terça, 23, do Tribunal do Júri de Cascavel, no Paraná. Na avaliação dos representantes da OAB no Conselhão, a conduta do promotor configura "grave descumprimento dos princípios éticos e morais que devem nortear a atuação de um membro do Ministério Público". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os advogados pedem que Trevizoli seja afastado da atuação no júri de Cascavel até que o Conselhão finalize eventual apuração sobre o caso. A medida teria como finalidade "evitar que se reitere o comportamento inequivocamente desrespeitoso e destemperado contra outros advogados e advogadas criminalistas".

Eles dizem que o episódio está inserido em um contexto de "recentes casos de ofensas de membros do MP a advogados". "Como se vê, a exceção vem se tornando regra, fato esse que impõe a este Conselho Nacional do Ministério Público uma atuação firme e rigorosa, tanto no sentido de orientar, quanto no sentido de apurar e punir de modo exemplar aqueles que desviam no cumprimento de seus deveres", apontam. O caso viralizou após Dalledone postar nas redes sociais um vídeo editado do entrevero. Nas imagens o promotor aparece xingando o advogado. Trevizoli ocupa a cadeira designada para a Promotoria no Júri. Ouve-se, ao fundo, que o promotor é chamado de "frouxo" e "covarde". "O senhor é uma vergonha", diz outra pessoa na gravação. O vídeo é entrecortado por cenas da confusão.