Ministério da Justiça federaliza investigação sobre câmeras em apartamento de deputada

A Polícia Federal (PF) vai assumir a investigação da denúncia sobre as câmeras escondidas encontradas no apartamento da deputada Dayany Bittencourt (União-CE).

O comando para federalizar o inquérito partiu do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos Almeida Neto, que esteve ontem com a deputada. A própria Dayany pediu a intervenção da PF no caso, que estava a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em ofício à PF, Manoel Carlos apontou indícios dos crimes de violação de domicílio e registro não autorizado de intimidade.