AGU se pauta pelo mais elevado respeito institucional, diz Messias após críticas de Pacheco

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, divulgou nota em reação às críticas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a ação protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na suspensão da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e prefeituras até 2027.

Messias começou a nota dizendo que tem "profundo respeito pelo presidente Rodrigo Pacheco", que tem sua "admiração pessoal". Em seguida, diz que a AGU apresentou argumentos técnicos pela suspensão da lei e que sua atuação se pauta "pelo mais elevado respeito institucional aos Poderes da e seguirá no bom rumo da construção da harmonia".

"Nossa posição foi, em caráter liminar, acolhida pelo ministro Zanin. Muito importante destacar que na decisão, o ministro relator, ressaltou a importância do dialogo institucional, posição que tem nosso total apoio", acrescenta Messias na nota.