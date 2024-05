Nunes exibe 'frente ampla' contra Boulos em jantar com dirigentes de 9 partidos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em 2024, reuniu dirigentes de nove partidos em um jantar em São Paulo esta semana para exibir uma "frente ampla" contra o seu principal adversário nas urnas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O encontro ocorreu na residência do ex-senador Luiz Pastore (MDB), no bairro Jardins, na segunda-feira, 22. Segundo apurou o Estadão com políticos presentes, o evento serviu para avaliar a estratégia atual do prefeito e seu desempenho nas pesquisas e teve como efeito prático a designação do ex-governador Rodrigo Garcia, que recém deixou o PSDB, como coordenador do programa de governo do emedebista. Já a definição de vice teria ficado ausente das conversas neste momento, assim como o papel reservado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Internamente, não se tem dúvidas de que o principal ganho político de Nunes consiste no fato de o encontro ter reunido caciques de MDB, PL, Republicanos, PSD, União Brasil, PRD, Avante, Podemos e Solidariedade, além do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para o grupo, a foto materializa uma "frente ampla" de fato, termo que vem sendo objeto de disputa com Boulos - pelo lado do adversário, a composição seria necessária para barrar a vitória de um candidato apoiado por Bolsonaro em São Paulo.

Da lista, o partido de Antônio de Rueda (União Brasil) é o único que ainda não firmou apoio oficialmente ao prefeito, mas o acerto é visto por aliados como uma questão de tempo. O principal defensor da aliança é o presidente da Câmara, Milton Leite, que faz jogo duro pelo posto de vice na chapa de Nunes em outubro. Por outro lado, o Progressistas está na coligação, mas seu representante, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, faltou ao encontro. Boulos conta com o apoio do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de Rede, PV, PCdoB e PDT na eleição pela Prefeitura de São Paulo. A disputa ainda envolve a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tenta atrair o apoio do PSDB, além de Marina Helena (Novo), Altino (PSTU) e Pablo Marçal (PRTB). Kim Kataguiri (União Brasil) e Abraham Weintraub (PMB) tentam viabilizar candidaturas, mas dependem do apoio dos seus partidos. A escolha de Garcia para coordenar o programa de governo, segundo fontes ouvidas pela reportagem, não enfrentou resistência mesmo no grupo ligado a Bolsonaro. O ex-governador paulista foi vice de João Doria, desafeto do ex-presidente durante o seu governo, mas ganha pontos por ter manifestado apoio ao candidato do PL e ajudado na campanha de Tarcísio no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.