Delgatti teria incluído no sistema do CNJ falso alvará para soltar integrante de facção

Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O hacker Walter Delgatti teria inserido, em sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, um falso alvará para soltar um integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A acusação consta em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta terça-feira, 23, entregue ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão, também foi denunciada a deputada Carla Zambelli (PL-SP), apontada como mandante da invasão do site do CNJ. Mais informações ao vivo: Utilizando informações da Polícia Federal, a denúncia da PGR aponta que, além do portal do Conselho, Delgatti teria invadido o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, por meio do qual é possível ter controle de acesso ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

Neste ambiente virtual, ele teria inserido a decisão de soltura de Sandro Silva Rabelo, o Sandro Louco, condenado a mais de 200 anos de prisão e tido pela polícia local como um dos líderes do Comando Vermelho. O documento contava com autorização do juiz Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá. A inserção ocorreu em 5 de janeiro de 2023, um dia depois da inclusão, no site do CNJ, de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinado pelo próprio magistrado. Descoberta cinco dias depois, em 10 de janeiro, a falsificação no pedido de soltura foi tida pela PGR como tendo um amplo poder, por ter sido inserida em um sistema no qual qualquer usuário poderia acessar o conteúdo. “O alvará poderia ter alcançado o efeito da soltura de sentenciado a duas centenas de anos de reclusão”, dizem na denúncia.