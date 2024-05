'Saidinha', crise com Congresso e greves: os principais pontos do café de Lula com jornalistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã da terça-feira, 23, um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. No encontro, Lula respondeu a questionamentos de diferentes temas políticos e econômicos, como o veto ao projeto de lei que acaba com a "saidinha" dos presos e a meta fiscal de superávit primário do governo.

O presidente também afirmou que não viu o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praia de Copacabana, no Rio, e tentou minimizar a crise que o Planalto trava com o Congresso Nacional. Lula também não mostrou preocupação com as recentes pesquisas que avaliam negativamente o governo.

Confira os principais trechos do encontro de Lula com os jornalistas: