Elon Musk critica Austrália após Justiça determinar remoção de vídeo de esfaqueamento do X

O bilionário Elon Musk criticou uma ordem das autoridades australianas para remover um vídeo do esfaqueamento de um líder religioso das redes sociais, argumentando que isso estabelece um precedente perigoso que permite efetivamente que um país controle toda a internet. A disputa intensificou-se nos últimos dias, depois que comissário de segurança online da Austrália - o funcionário responsável pelo monitoramento de conteúdos nocivos nas redes sociais - levou o X (antigo Twitter) à Justiça por não ter feito o suficiente para remover o conteúdo, apesar de ter recebido uma notificação formal para o retirar.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, também opinou, argumentando que Musk está lutando pelo direito de exibir vídeos violentos em sua plataforma. "Esse cara está mostrando sua arrogância", disse Albanese. "Ele é um bilionário lá nos Estados Unidos que pensa que está acima da lei australiana."

O incidente começou na noite de 15 de abril, quando o bispo Mar Mari Emmanuel, da Igreja Cristo Bom Pastor, falava em um púlpito durante uma transmissão ao vivo. Um vídeo que circulou online mostrou uma pessoa com um moletom preto caminhando até o bispo e parecendo esfaquear Emmanuel várias vezes, inclusive no rosto. O bispo caiu no chão enquanto os fiéis corriam em seu auxílio.