Bolsonaro encontra prefeita em SC que gravou vídeo jogando livros no lixo

Ex-presidente desembarcou nesta terça-feira em Florianópolis para cumprir agenda no Estado

"Vocês imaginam qual era o assunto com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro?", escreveu a prefeita. "Esse é o meu time. Esse é o PL".

O encontro foi publicado nas redes sociais dela, que é chefe do Executivo de Canoinhas. O governador Jorginho Mello e deputado estadual Maurício Eskudlark (PL-SC) também aparecem nas imagens.

Em visita ao estado de Santa Catarina, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com a prefeita Juliana Maciel (PL), que viralizou ao publicar vídeo jogando dois livros didáticos na lixeira.

Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira em Florianópolis para cumprir agenda no Estado. Ele compartilhou vídeos de apoiadores e de uma carreata.

Relembre o caso

Juliana gravou vídeo jogando no lixo os livros "As melhores do analista de Bagé", de Luís Fernando Veríssimo, e "Aparelho sexual e cia", de Philippe Chappuis, o Zep, e Helene Bruller. A publicação ocorreu na última quinta-feira, 18.

Culpando o PT e o governo federal pelas obras estarem em um biblioteca de Canoinhas, ela classificou os livros como "porcaria".