Veja reações da direita e da esquerda a ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro

O ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Copacabana, no Rio de Janeiro, causou reação de parlamentares tanto da oposição como de apoiadores. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, optaram pelo silêncio ou minimizaram a manifestação. A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, optou pela contramão dessa postura. Nesse domingo, 21, a parlamentar rebateu fala do ex-mandatário proferida no evento. "Quem responde a inquérito, com provas materiais e testemunhos claros, por ser ladrão de joias que pertencem ao povo brasileiro é você, inelegível. Assim como responde por fraude e conspiração para roubar o resultado da eleição", escreveu na plataforma X, antigo Twitter.