Elon Musk pergunta quanto custa a TV Globo; entenda como funciona concessão

O empresário Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, perguntou quanto custa a TV Globo. O questionamento surgiu ao responder à publicação de uma página bolsonarista, que sugeriu a compra.

O comentário feita neste domingo, 21, ocorre em meio ao embate do empresário com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm endossado as investidas de Musk contra o ministro.

