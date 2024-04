Barroso: "Estamos enfrentando uma batalha de vida ou morte contra o obscurantismo"

Durante cerimônia de transmissão da direção da Faculdade de Direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu que todos lutem a favor do direito à democracia e contra o extremismo no Brasil.

“Nós estamos enfrentando uma batalha de vida ou morte contra o obscurantismo, contra o extremismo e não têm sido fáceis esses tempos, mas esse é o papel da universidade, como é o papel do conhecimento. Confortar os aflitos e afligir os confortados”, discursou.

Barroso é professor da UFRJ e, na ocasião, explicou que é necessário “jogar o jogo” da democracia e argumentar, ao invés de trocar “socos e ofensas”.