Governo Lula é aprovado por 50% em SP, 52% em MG, 44% no PR e 49% em GO, aponta Genial/Quaest

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo é de 50% e em Minas Gerais, em 52%, diz pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11. No Paraná, 44% dos entrevistados aprovam o governo Lula e em Goiás, o índice chega a 49%.

Já a desaprovação ao governo Lula ficou em 48% em São Paulo, 47% em Minas Gerais, 54% no Paraná e 50% em Goiás. Não sabem ou não responderam 2% (SP), 1% (MG), 2% (PR) e 1% (GO).

A Genial/Quaest também aferiu a avaliação do governo Lula em cada um dos quatro estados — se positiva, regular ou negativa. Em São Paulo, 32% dos entrevistados consideram o governo Lula positivo e em Minas, 34%. No Paraná, são 30% que acham positivo, enquanto em Goiás, o índice é de 32%.