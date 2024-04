CGU põe sob processo disciplinar agentes e delegado da PF cedidos à Abin de Ramagem

A Controladoria-Geral da União abriu processos administrativos disciplinares para investigar dois agentes e um delegado da Polícia Federal ‘por se ausentarem ao serviço por mais de 60 dias’ quando estiveram cedidos à Agência Brasileira de Inteligência, sob a gestão do hoje deputado Alexandre Ramagem. Dois deles estão suspensos por serem investigados no inquérito sobre a ‘Abin paralela’ montada no governo Jair Bolsonaro.

A CGU vai analisar as condutas de Marcelo Araújo Bormevet, Felipe Arlotta Freitas e Eliomar da Silva Pereira entre 2021 e 2022, em procedimento que tem previsão de durar 60 dias. O despacho de abertura das apurações administrativas foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 11 de abril de 2024.

Marcelo Araújo Bormevet, agente de PF desde 2005, e Felipe Arlotta Freitas, que ingressou na corporação em 2006, foram afastados de suas funções por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no bojo da investigação sobre o serviço clandestino de ‘contraintelige^ncia’ instalado na Abin do governo Bolsonaro.