Elon Musk elogia Nikolas Ferreira: 'Homem corajoso'

Nikolas Ferreira, deputado federal Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), disse, na própria rede social, que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é um "homem corajoso". O comentário se deu após o parlamentar publicar o vídeo do discurso feito por ele em novembro de 2023 na Cúpula Transatlântica, evento da Organização das Nações Unidas (ONU). Durante a declaração, Nikolas criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um "ladrão que deveria estar preso". Protagonizando um embate com o ministro do STF Alexandre de Moraes, considerado pelo bilionário um "ditador", Musk elogiou o deputado compartilhando o vídeo. Na publicação, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu que durante o evento teve a oportunidade de "contar ao mundo o que realmente está acontecendo no Brasil" e criticou o pedido da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF de investigação sobre o discurso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda na Cúpula Transatlântica, participando como jovem líder, Nikolas atacou a esquerda que, para ele, tem o objetivo de "destruir a família", os conceitos de homem e mulher e "doutrinar" os jovens que "trocaram os conselhos de seus pais por professores que nunca os carregaram em seus braços".