Deputado petista e presidente da Câmara de SP serão testemunhas no caso de ônibus do PCC

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE), arrolou como testemunhas o vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e o deputado federal Jilmar tatto (PT-SP), ex-secretário dos Transportes da cidade, no caso em que dez diretores, advogados e contadores da empresa de ônibus Transwolff foram denunciados à Justiça sob a acusação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e extorsão. Os promotores querem saber o que os dois políticos podem contar sobre a constituição da empresa que sofreu, na terça-feira, dia 9, intervenção da Prefeitura após a decisão judicial que determinou o afastamento da diretoria da Transwolf e a prisão de dois de seus diretores e de um contador do grupo. O Estadão procurou Leite e Tatto sobre como eles consideram que podem contribuir com a investigação. O petista afirmou que não foi notificado ainda, mas que está à disposição do MP para prestar os esclarecimento necessários. Milton Leite disse que não recebeu "nada oficialmente". "Mas estou sempre à disposição da Justiça e do Ministério Público." Ao todo, o Gaeco apresentou duas denúncias, envolvendo 29 acusados de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) na Transwolff e na UPBus, duas concessionárias do sistema de transporte público da cidade de São Paulo - além dos dez acusados no caso Transwolff, a terceira maior companhia do setor na cidade, os promotores acusaram 19 acionistas da UPBus. A reportagem não conseguiu localizar os investigados e espaço continua aberto para manifestação.

As denúncias estão sendo analisadas pela 1.ª e pela 2.ª Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Juntas, as duas empresas transportam em média 16,68 milhões de passageiros por mês em São Paulo. São 15 milhões pela Transwolff e 1,68 milhão pela UPBus. No ano passado, a Prefeitura repassou R$ 748 milhões recursos do sistema de transporte para a Transwolff, que tem 1.111 ônibus na zona sul, e R$ 81,8 milhões para a UPBus, com seus 138 ônibus na zona leste. Entre os atingidos pela duas denúncias então os presidentes das duas empresas: Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora (Transwolff) e Ubiratan Antonio da Cunha (UPBus). Além de Pandora, foram denunciados outros três diretores da Transwolff, dois contadores do grupo e dois advogados. No caso da UPBus, ainda são alvo o traficante de drogas Sílvio Luiz Correa, o Cebola ou Arrepiado, que teve a prisão decretada e está foragido. Além dele, foram denunciados parentes do traficante Anselmo Bachelli Santa Fausta, o Magrelo ou Cara Preta, assim como o advogado Ahmed Hassan Saleh, o Mude, acusado de participar do esquema de lavagem de dinheiro da facção. Para a Justiça, os indícios obtidos pela investigação tornaram ainda necessário o afastamento dos diretores da empresa da gestão da UPBus. Ao mesmo tempo que o Gaeco age na Justiça criminal, a Receita Federal abriu 21 procedimentos de investigação sobre fraudes contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas na holding do PCC para a lavagem de recursos e ocultação de ativos. Na EZ Multimarcas Veículos, os fiscais encontraram indícios de mais de uma centenas de carros luxo e esportivos que teriam sido vendidos sem que a propriedade deles fossem transferidas para os envolvidos no esquema.