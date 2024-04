Flávio Bolsonaro defende Elon Musk e diz não apoiar impeachment de Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta segunda-feira, 8, que um eventual impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não é o caminho "que vai resolver o problema do Brasil". A declaração dada no programa de entrevista Roda Viva, da TV Cultura, ocorre após o empresário Elon Musk dizer que Moraes deveria "renunciar ou sofrer um impeachment".

O "01? filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também defendeu bilionário, afirmando que o dono do X (antigo Twitter) não cometeu nenhum crime. "É um cidadão americano, uma empresa privada. No meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posiciona, fez uma pergunta a um ministro que usa a rede social dele", disse. Flávio também defendeu que a situação, a qual julga não ser institucional, mas, sim, relativa a apenas um ministro, só se normalizará quando os inquéritos das milícias digitais e das fake news forem arquivados.

A investigação das milícias digitais foi aberta a partir do inquérito dos atos antidemocráticos. A suspeita é que apoiadores do ex-presidente tenham se organizado nas redes sociais para incentivar ataques contra as instituições democráticas. Musk foi incluído por Moraes na investigação em despacho assinado neste domingo, 7, após as publicações do bilionário.