Críticas de Musk a Moraes reacendem debate sobre regulação de big techs

As declarações do bilionário norte-americano Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reacenderam o debate sobre a regulamentação das big techs no Brasil. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto de lei que trata do assunto, disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que conversará com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que a proposta volte ao debate após os ataques de Musk.

Neste domingo, 7, o empresário, dono do X (antigo Twitter), da Tesla e do SpaceX, chegou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. "Esse ministro traiu descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro. Ele deveria renunciar ou ser alvo de impeachment. Vergonha, Alexandre de Moraes", publicou Musk na tarde de hoje.

Neste sábado, 6, o empresário afirmou que o X "está levantando todas as restrições" impostas pela Justiça brasileira - como, por exemplo, a usuários que promoveram notícias fraudulentas. "Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá no Brasil. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro", declarou.