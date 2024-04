STF não deu cheque em branco para pescaria probatória da Polícia e da Promotoria no Coaf

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 2, pelos ministros da Primeira Turma do STF. Eles ratificaram o voto do relator, Cristiano Zanin.

Ela destaca pelo menos três pontos que confirmam sua análise sobre a decisão dos ministros: necessidade de prévia investigação formal, evitando-se a solicitação em relação a pessoas não investigadas; necessidade de que o requerimento tramite pelos meios formais; e a necessidade de fundamentação da medida, que deve incluir as razões e os elementos que demonstram, ainda que de forma sumária, o crime antecedente e atos de dissimulação/ocultação do produto deste crime.

A advogada Ilana Martins Luz alertou nesta quarta-feira, 3, que o Supremo Tribunal Federal (STF) não deu "cheque em branco" para a Polícia e o Ministério Público fazerem "pescaria probatória" por meio de acesso direto a relatórios de inteligência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), sem autorização prévia da Justiça. "O julgamento fixou alguns parâmetros, no intuito de evitar o que se chama de pescaria probatória."

"Bessa pondera que, em nome da segurança jurídica, é positivo que os Tribunais Superiores, e, mais ainda, o STF, reiterem posicionamentos tomados há poucos anos. "O que, no tempo da Justiça, não é nada, principalmente quando sequer há grande mudança em suas composições.

O advogado Sérgio Bessa ressalta que essa decisão não é inédita. "Ao contrário, apenas reforça o entendimento pacificado pelo STF ainda em 2019, quando, ao julgar o RE 1.055.941/SP, a Corte definiu ser possível que a Receita ou o Coaf compartilhem com o MP ou a Polícia, para fins penais, os dados fiscais e bancários dos contribuintes, sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Para ela, o próprio julgamento reforçou as balizas sobre a utilização dos relatórios, que não são meio de prova e não podem, isoladamente, embasar a decretação de medidas mais graves, a exemplo de busca e apreensão ou quebra de sigilo financeiro.

"Também deve haver uma limitação em relação aos fatos, período, local das operações e sujeitos alcançados pelo requerimento, de modo a evitar que sejam atingidas pessoas que simplesmente transacionaram com aqueles apontados como suspeitos pelo Coaf", recomenda a advogada.

Para Ilana, sem essa barreira poderá ser aberto espaço para uma "multiplicidade de investigações sobre o mesmo fato, em prejuízo do cidadão".

Por outro lado, é de se pensar se, no mérito, não seria importante revisitar esse entendimento por meio de uma mudança legislativa, já que, num sistema processual penal acusatório, como o nosso, o ideal é que quaisquer medidas que relativizam, ou possam fragilizar, direitos e garantias fundamentais, como o é o direito aos sigilos bancário e fiscal, passem por prévio controle judicial", defende o advogado.

Investigações arbitrárias

André Damiani, criminalista especializado em Direito Penal Econômico, considera "preocupante" a decisão do STF desta terça. "A decisão é preocupante, porque representa, na prática, a quebra do sigilo fiscal e bancário sem qualquer controle jurisdicional, reduzindo drasticamente a proteção constitucional aos direitos fundamentais do cidadão."