O POVO News: Justiça nega prisão de dono de Porsche que matou motorista

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 2. Com apresentação dos jornalista Rachel Gomes e Ítalo Coriolano , o programa repercute a Justiça ter negado a prisão do motorista de uma Porsche , identificado como Fernando Sastre, que bateu na traseira de um Sandero guiado por Ornaldo Viana, que morreu.

A data relembra o dia 2 de abril de 1964, quando o Congresso Nacional declarou vago o cargo de presidente do Brasil, até então ocupado por João Goulart, o Jango, deposto pela ditadura. O evento marcou o retorno de Dirceu ao Parlamento depois de quase 19 anos da cassação do mandato do petista pela Câmara dos Deputados, durante o escândalo do Mensalão, em 2005.

A edição traz ainda a volta de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-deputado federal , ao Congresso Nacional. Ele participou de uma sessão especial em celebração à democracia brasileira.

O programa aborda também o aumento da tensão entre Israel e Irã. O ataque aéreo atribuído a Israel contra o Consulado do Irã em Damasco, a capital síria, poderia desencadear uma escalada da guerra em Gaza pela região, como apontam analistas ouvidos pela AFP. O bombardeio de segunda-feira destruiu o anexo consular da embaixada iraniana e matou 13 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária do Irã.

No campo internacional, a edição avalia ainda a fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reconheceu que o ataque que matou sete membros da ONG World Central Kitchen na Faixa de Gaza partiu do Exército israelense.

O ataque, que atingiu dois veículos da ONG, ocorreu na segunda-feira, 1º. A organização, criada nos Estados Unidos pelo chef espanhol José Andrés, famoso nos EUA, havia levado uma carga de alimentos ao território palestino horas antes do bombardeio.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o repórter de Política do O POVO, Guilherme Gonsalves.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

