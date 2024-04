PoderData: Atuação de Janja é reprovada por 27% dos eleitores que a conhecem e aprovada por 20%

Entre as mulheres, a atuação de Janja é mais mal avaliada do que entre os homens

- Homens: 42% disse que é indiferente, 25% ruim e 22% boa.

A avaliação por regiões do Brasil apresenta pouca diferença. No Norte, a primeira-dama é avaliada positivamente por 22% dos entrevistados e negativamente por 25%. O índice de reprovação é o mesmo no Centro-Oeste, onde apenas 18% a consideram "boa para o Brasil". A maior desaprovação, no entanto, é na região Sul, onde 29% dos eleitores que a conhecem consideram o trabalho de Janja ruim, enquanto 21% acham bom.

No Sudeste, 21% dos eleitores dizem que a atuação de Janja é boa e 27% apontam que ruim. Já no Nordeste, são 20% a 26%, para a avaliação boa e ruim, respectivamente.

Entre católicos e evangélicos a taxa de aprovação é a mesma, 19%, mas as outras avaliações apresentam resultados significativos:

- 44% dos católicos dizem que o trabalho da primeira-dama é indiferente e 26% deles dizem que é ruim;

- Evangélicos apresentam a maior rejeição a Janja, sendo 32% os que a consideram ruim e 37% os que dizem ser indiferente.