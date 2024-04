60 anos do golpe: Filme mostra papel de João Pinheiro Neto pela reforma agrária

Programado para estrear nos cinemas em maio, o documentário "Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária" conta a história do advogado e jornalista João Pinheiro Neto (1928-2006) em prol da reforma agrária nos anos 1960.

O filme conta com a narração do ator Paulo Betti e mostra depoimentos inéditos de figuras como Maria Thereza Goulart, viúva de Jango e Almino Affonso, único ministro vivo do governo do ex-presidente, além de historiadores e pesquisadores do assunto.