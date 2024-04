Comandantes das Forças Armadas lamentam morte de Roberto Godoy: 'Grande profissional'

Comandantes das Forças Armadas lamentaram a morte do jornalista especializado em Defesa Roberto Godoy, que morreu nesta sexta-feira, 29, aos 75 anos. O general Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército, e o brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Aeronáutica, ressaltaram a importância do trabalho jornalístico de Godoy para o País.

"Recebo com profundo pesar a notícia da morte do jornalista Roberto Godoy, profissional competente e respeitado, que prestou inestimável contribuição ao jornalismo. Transmito minha solidariedade aos familiares, amigos e profissionais da imprensa brasileira, e minha continência ao trabalho desenvolvido pelo amigo Roberto Godoy", disse Ribeiro Paiva.

O general também mencionou a relevância do trabalho de Godoy. "Destacado conhecedor de temas militares, contribuiu sobremaneira para a divulgação do trabalho do Exército Brasileiro, assim como com a Defesa de nosso País, em debates, matérias e coberturas", afirmou.