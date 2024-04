Governo Lula decide que Força Nacional não seguirá nas buscas por fugitivos de Mossoró

Rio pede prorrogação da presença da Força Nacional de Segurança Crédito: Luíza Vieira

O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que não vai renovar o uso da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na busca de dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). De acordo com a pasta, a operação "entra numa 2ª fase, focada em ações de inteligência". Mais informações ao vivo: A participação da Força Nacional nas buscas pelos foragidos teve o aval do ministério no dia 19 de fevereiro a pedido do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e foi prorrogada por 10 dias em 20 de março. A atuação da Força encerra-se nesta sexta-feira, 28.