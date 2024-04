8 de Janeiro: Moraes manda soltar antiga cúpula da PM do distrito federal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar os coronéis Fábio Augusto Vieira, Klepter Rosa e Marcelo Casimiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, que foram presos preventivamente na investigação do 8 de Janeiro.

A liberdade provisória foi condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e apresentação semanal no fórum.

Veja quem foi beneficiado: