Veja casos suspeitos de envolvimento de facções criminosas com políticos no Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e outros órgãos estão atentos à atuação das facções criminosas na política. Há investigações sobre vereadores, secretários e até prefeitos que teriam relação com grupos criminosos para ganhar contratos públicos. O MP e a Justiça Eleitoral monitoram e buscam evitar que pessoas ligadas a facções disputem as próximas eleições.

O POVO mostra, desde 2020, suspeitas de envolvimento de facções criminosas com as disputas eleitorais. Na época, o delegado coordenador da operação da Polícia Federal nas eleições 2020 disse, ainda no primeiro turno, que chegaram ao conhecimento da corporação muitas ocorrências envolvendo facções criminosas em diversos municípios.

Maranguape

Entre as eleições que teriam tido interferência de facções está a de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O MPCE havia requisitado à Polícia Federal abertura de inquéritos para investigar suposto apoio dado por membros de facção criminosa a campanhas políticas nas últimas eleições no Município.

O caso veio à tona com a prisão de Francisco José dos Santos Freitas, o Zezim da Horta. Em transcrição de interceptações telefônicas feitas na operação Guilhotina, ele conversa com vereador que viria a ser eleito sobre apoio no pleito. Ele ainda fala com outros interlocutores sobre conversa que teria tido com um candidato a prefeito, entre outros. Em uma das interceptações, Zezim, acusado de ser chefe local do Comando Vermelho (CV), conta estar procurando candidatos para apoiar. A defesa dele negou associação com a política local.

Sertão Central

Outro caso de suposto envolvimento de políticos com facções criminosas foi registrado em um município do Sertão Central do Estado. Antes das eleições, um delegado de Polícia Civil encaminhou ao Ministério Público Estadual (MPCE) ofício em que descrevia que o prefeito do Município e mais outra pessoa financiaram dois faccionados para assassinar integrantes e pessoas relacionadas a um grupo criminoso.

As mensagens que comprovariam essa ligação foram encontradas no celular de um suspeito de homicídio, apreendido por meio de mandado de busca e apreensão. Os áudios foram encaminhados pela Polícia Civil ao MPCE.

Santa Quitéria

No mesmo ano de 2020, quatro pessoas foram investigadas por um suposto plano para matar o prefeito de Santa Quitéria, a 229 quilômetros da Capital, candidato derrotado à reeleição. O grupo, que integraria a facção Comando Vermelho, havia sido preso em 11 de novembro.

Na delegacia, um dos envolvidos afirmou que recebeu 200 reais para pichar a casa de apoiadores do ex-prefeito, o que teria sido uma ordem do chefe do CV no município. Ele também confessou o suposto plano de matar o candidato, que ainda envolveria atirar na casa de um assistente dele.