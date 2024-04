Fotos de Lula e Macron em clima descontraído rendem memes na web

Os registros da primeira visita de Macron em solo brasileiro foram comparados a filmes de romance e ensaios de casamento; veja as fotografias

Os registros da chegada do presidente francês Emmanuel Macron em Belém (PA) nesta terça-feira, 26, repercutiram nas redes sociais. Ao lado de Lula, os dois chefes de Estado posaram com blusas brancas e chamaram atenção pelo estilo das fotografias.

Macron visita o Brasil pela primeira vez para discutir questões climáticas e anunciou um investimento de 1 bilhão de euros (R$ 5 bilhões) na bioeconomia da Amazônia em território brasileiro e na Guiana Francesa. A floresta tropical foi a sua primeira parada no País.

De mãos dadas na floresta amazônica, Lula e Macron protagonizaram cenas que foram comparadas aos filmes “Call Me By Your Name” e “Crepúsculo”. Outro paralelo levantado pelos internautas foi o de ensaios de casamento.