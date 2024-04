Importunação de baleia: PF conclui inquérito e não indicia Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) em São Sebastião, litoral de São Paulo, concluiu o inquérito que investigava se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), importunou uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática em junho de 2023. Além de Bolsonaro, seu assessor e advogado, Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal, também não foi indiciado. Os dois tiveram que presta depoimento à PF.

O relatório da PF foi remetido ao Ministério Público Federal (MPF), que pode pedir arquivamento, oferecer denúncia ou solicitar diligências complementares. Bolsonaro é apontado pelo próprio MPF como o motorista de uma moto aquática que aparece em um vídeo chegando a cerca de 15 metros do animal em junho de 2023.

A lei brasileira prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa, para a pesca ou "qualquer forma de molestamento intencional" de toda espécie de cetáceo no País. Portaria do Ibama que regulamenta essa legislação proíbe a aproximação com o motor engrenado a menos de 100 metros de qualquer baleia.