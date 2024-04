Pacheco sobre Bolsonaro na embaixada da Hungria: Não posso divagar sobre o que não conheço

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), evitou se posicionar sobre a ida de Jair Bolsonaro à embaixada da Hungria em fevereiro, poucos dias após o ex-presidente ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. Apesar disso, Pacheco disse que "uma visita a uma embaixada por si só não é indicativo" de que o ex-presidente estivesse tentando fugir da Justiça.

"Não posso fazer divagações sobre fato que pouco conheço. É preciso que se esclareça. Uma visita a uma embaixada por si só não é indicativo. Cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro dar as explicações devidas", afirmou.

Segundo Pacheco, o fato "precisa ser apurado" e "não podemos fazer ilação sobre as circunstâncias". "Cabe a ele esclarecer e às autoridades públicas fazer as investigações. É muito difícil de minha parte, do Legislativo, fazer um exame de prova", completou.