Cronologia do caso Marielle: do assassinato à prisão dos suspeitos de mandar matar a vereadora

Seis anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a investigação se aproxima de um desfecho, a partir da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão e do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão, suspeitos de serem os mandantes, e do delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio e teria atuado para proteger os irmãos.

Nos mais de dois mil dias após assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes, os mandantes e as motivações do crime eram os principais questionamentos, em uma investigação marcada por outros assassinatos e obstrução de Justiça.

A prisão dos suspeitos ocorreu após as delações premiadas dos ex-policiais Ronnie Lessa, apontado como responsável pelo disparos que mataram Marielle, e Élcio Queiroz, suspeito de estar dirigindo o carro usado no crime. Veja a cronologia do caso até o momento.