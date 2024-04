Escute os áudios vazados que provocaram a prisão de Mauro Cid e põem delação em xeque

Mauro Cid sai preso após depoimento no STF Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Veio a público nesta quinta-feira, 21, áudios em que o ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, ataca a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na gravação, divulgada pela revista Veja, Cid afirma que Moraes “está com a sentença pronta” para condenar os investigados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A defesa de Mauro Cid não negou a autenticidade dos áudios. Os advogados alegam que as declarações “não passam de um desabafo em que relata o difícil momento e angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz perante a sociedade, familiares e colegas de farda”.

Ouça os áudios vazados Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Your browser does not support the audio element. Leia a transcrição do áudio de Cid “Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu". “Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam, que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo".