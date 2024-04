Toffoli atende PGR e reabre investigação sobre hostilidades a Moraes em Roma

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal (PF) ouvir novamente o empresário Roberto Montovani no inquérito sobre as hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma.

Foi a Procuradoria-Geral da República (PGR) quem pediu um novo interrogatório. O empresário já prestou depoimento, mas o Ministério Público quer saber se ele manipulou o vídeo do entrevero e espalhou uma versão editada no WhatsApp.

As suspeitas surgiram depois que a PF periciou o celular do empresário. "A ilustre autoridade policial identificou mensagem em que o episódio investigado é narrado de maneira distorcida da realidade, o que pode indicar o compartilhamento de conteúdo de vídeo gravado na ocasião e posteriormente manipulado para retratar um cenário fantasioso", apontou a PGR.