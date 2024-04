Móveis do Palácio: Michelle afirma que vai tomar "medidas judiciais" contra Lula

A discussão em torno do assunto teve início ainda nos primeiros dias de 2023, quando o presidente Lula reclamou de começar seu governo vivendo em um hotel, sem poder se mudar para a residência oficial do Palácio da Alvorada

A notícia fez com que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se pronunciasse sobre o caso. Em nota, a líder do PL Mulher disse:

O embate entre o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por causa de móveis do Palácio do Alvorada, ganhou novos rumos nesta quarta-feira, 20, após a Presidência encontrar os 261 móveis que Lula afirmou terem sido levados por Bolsonaro.

“Durante muito tempo esse governo quis atribuir a nós o desaparecimento de móveis do Alvorada, inclusive insinuando que eles teriam sido furtados na nossa gestão. Na verdade, eles sempre souberam que isso era uma mentira, mas queriam uma cortina-de-fumaça para tirar o foco da notícia que eles gastariam o dinheiro do povo para comprar móveis luxuosos por puro capricho e sem licitação”.

“Agora que a verdade veio à tona, as medidas judiciais serão adotadas”, seguiu Michelle. "Essa é uma técnica recorrente deles. Apesar de todo desgaste emocional que isso me causou, eu sempre tive a certeza de que Deus traria a verdade à tona, não só nesse caso, mas em todas as falsas acusações que essas pessoas do mal têm feito contra nós".

A discussão em torno do assunto teve início ainda nos primeiros dias de 2023, quando o presidente Lula reclamou de começar seu governo vivendo em um hotel, sem poder se mudar para a residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele também se queixou do estado de conservação das residências oficiais do Alvorada e da Granja do Torto.