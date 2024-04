Com contas reprovadas pelo TRE, Heitor Freire terá de devolver 1,6 milhão aos cofres públicos

A corte detectou irregularidades e inconsistências na prestação de contas de Heitor, entre elas o alto gasto com serviços de advocacia e contabilidade, que juntos somaram quase 70% do total de despesas do candidato durante o pleito eleitoral.

O suplente de deputado federal e atual diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Heitor Freire (União Brasil), teve as contas referentes à eleição de 2022 reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

A decisão do TRE-CE tem como base a falha da falta de comprovação, mediante documentação fiscal, das despesas com serviços advocatícios e contábeis custeadas com recursos do FEFC.

Além disso, a falta de registro de doação estimável em dinheiro referente aos serviços de assessoria contábil e advocacia em favor de outros candidatos e a divergência entre a movimentação financeira registrada e a que se percebe dos extratos bancários motivaram o veredito do tribunal.

A decisão ressalta que Heitor teve a oportunidade, “por diversas vezes”, de sanar as irregularidades. E que apesar de Freire ter apresentado documentos justificando as movimentações, as provas apresentadas por ele não foram suficientes para demonstrar a “transparência e confiabilidade das contas apresentadas”.