Bolsonaristas tumultuam homenagem ao aniversário do PT na Câmara: '44 anos de corrupção'

Deputados bolsonaristas causaram tumulto durante a homenagem aos 44 de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 20. Na sessão solene, Eduardo Bolsonaro, Coronel Meira e Paulo Bilynskyj, todos do Partido Liberal (PL), exibiram uma faixa com os dizeres "44 anos de corrupção. Parabéns", ironizando o aniversário petista.

Eduardo Bolsonaro (Bananinha) e uma turma de fascistas quiseram lacrar em sessão solene em homenagem aos 44 anos do PT e nós colocamos eles pra correr! Aqui não! pic.twitter.com/mHiGJtkAmT March 20, 2024