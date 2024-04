STF arquiva pedido de investigação sobre visitas de Zema e Nikolas a ato de Bolsonaro

A decisão do magistrado, que foi tomada no dia 8 de março e publicada na última sexta-feira, 15, é técnica, sem resolução de mérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, arquivou um pedido de investigação que apura se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizaram verba pública para comparecem em um evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 25 de fevereiro.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A solicitação foi feita pela ex-presidente do diretório estadual do Psol-SP, Sara Azevedo, após o ato do ex-presidente na Avenida Paulista. Segundo ela, a Corte deveria apurar a ida dos políticos a São Paulo, sob a justificativa de que Zema e Nikolas teriam financiado as viagens com recursos públicos.