Lula faz 1ª reunião ministerial de 2024 com popularidade em queda e Petrobras sob desconfiança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, nesta segunda-feira, 18, no Palácio do Planalto, a primeira reunião ministerial do ano com toda a equipe do governo. O encontro, previsto para as 9h da manhã e com duração indefinida, acontece em meio à queda da aprovação do governo federal nas pesquisas de opinião e dias depois de uma crise na Petrobras que derrubou o valor de mercado da estatal.

Reuniões ministeriais são tidas como "freios de arrumação" para o presidente alinhar seus ministros em torno dos discursos e prioridades da gestão. Os 38 ministros são convocados, e outras autoridades como líderes do governo no Legislativo também costumam participar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, desmarcou a viagem que faria à Alemanha a partir de ontem para participar da reunião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, Lula realizou quatro reuniões com os chefes das pastas para dar recados aos ministros. Em março de 2023, por exemplo, o chefe do Executivo deu uma bronca nos auxiliares por anunciarem propostas sem o aval da Casa Civil. Os encontros são fechados, mas normalmente há divulgação da fala inicial do presidente.