Zambelli pediu para que ex-comandante da FAB não deixasse "Bolsonaro na mão"

Aos investigadores, o ex-comandante da FAB disse que Zambelli o abordou no dia 8 de dezembro de 2022, quando estava em curso a pressão de Bolsonaro por uma eventual tentativa de golpe de Estado, conforme a investigação da PF.

A aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deputada Carla Zambelli (PL-SP), cobrou o ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB, Carlos Baptista Júnior, a não deixar o ex-mandatário “na mão”. A informação foi dada por Baptista durante depoimento à Polícia Federal (PF) sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ministro, então, revelou a Baptista que foi abordado por Zambelli de forma semelhante.

Nos bastidores, fontes da PF sinalizaram que a deputada será chamada para prestar depoimento no inquérito que investiga o eventual golpe de Estado arquitetado por Bolsonaro. A data, no entanto, ainda não foi definida.

Os depoimentos

Nesta sexta-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo dos depoimentos do dia 8 de janeiro. Dentre as declarações que se tornaram pública estão:

Ailton Gonçalves Moraes Barros, advogado, oficial da Aman e eleito deputado estadual suplente em 2022;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Amauri Feres Saad, advogado;

Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

Angelo Martins Denicoli, major da reserva;

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

Bernardo Romão Correa Netto, coronel;

Carlos de Almeida Baptista Junior, ex-comandante da FAB (Força Aérea Brasileira);

Cleverson Ney Magalhães, coronel e ex-oficial do Coter (Comando de Operações);

Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário e dono da Gaio Innotech;

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general e ex-chefe do Coter;

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência;

Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel;

Helio Ferreira Lima, tenente-coronel;

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

José Eduardo de Oliveira e Silva, padre de Osasco;

Laércio Virgílio, general da reserva;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva;

Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército;

Mario Fernandes, general da reserva;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa;

Rafael Martins de Oliveira, major das Forças Especiais;

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel;

Tercio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro;

Valdemar Costa Neto, presidente do PL;

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa, da Casa Civil e candidato a vice-presidente em 2022.

