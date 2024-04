Lula anuncia investimentos no RS e se reúne com Leite, após críticas sobre ausência no Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta sexta-feira, 15, no Rio Grande do Sul para anunciar projetos e investimentos no Estado, incluindo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nas agendas previstas, o chefe do Executivo federal irá se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB) e fazer prestação de contas de ações após as enchentes registradas no Estado no ano passado.

No fim de 2023, o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas e enchentes, o que resultou em milhares de moradores desabrigados e registros de óbitos. Lula não sobrevoou as cidades atingidas. A ausência fez com que parlamentares se queixassem e lembrassem o sobrevoo que o presidente fez em fevereiro do mesmo ano em regiões atingidas por chuvas no litoral norte de São Paulo.

Mesmo sem o comparecimento do presidente, o governo federal enviou comitivas de ministros aos locais atingidos. Em uma delas, a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, acompanhou a ida ao Rio Grande do Sul. No fim de setembro, Leite foi a Brasília para se reunir com Lula e fazer um balanço das ações até então tomadas pela gestão federal.