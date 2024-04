General cearense ficou em silêncio sobre encontro com Bolsonaro após edição de minuta golpista

Os termos "não se recorda; não tinha relação e não sabe informar" se repetiram diversas vezes ao longo do depoimento de Estevam, dado à Polícia Federal no último dia 23 de fevereiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , derrubou, nesta sexta-feira, 15, o sigilo dos depoimentos do dia 8 de janeiro. Dentre as declarações está a do general Estevam Theophilo , cearense que ficou à frente do Comando de Operações Terrestres do Exército na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na mensagem, Mauro chega a revelar que o ex-presidente “enxugou o decreto” na manhã do dia 9 de dezembro de 2022 e que “comentou de falar com o general Theophilo”.

No trecho apresentado, Cid diz que Bolsonaro vinha recebendo “várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças”.

“Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta, ele gosta de bater papo, né? Acho que de alguma forma como ele está sem sair do Alvorada, como ele está preso no Alvorada, ali… É uma maneira que ele tem de, de desopilar ou de, de… tocar pra frente. Porque se não foi, se a força não incendiar, é o status quo mantém aí como o que estava previsto", completou.

No início do depoimento, Estevam foi questionado se tinha uma relação pessoal com Bolsonaro, e, como resposta, ele mencionou que não conhecia o ex-presidente pessoalmente, e que nunca havia o encontrado até o final das eleições presidenciais de 2022. Nos últimos dois meses de governo, no entanto, o general esteve três vezes no Palácio da Alvorada para se encontrar com o então mandatário.

O investigado também declarou, em depoimento, que todas as reuniões com Bolsonaro foram intermediadas pelo ex-chefe do Exército, Freire Gomes. Alguns dos encontros foram “a pedido”, outros “por ordem”.

Apenas no dia 9 de dezembro, Estevam e Bolsonaro se reuniram a sós. O general não detalhou sobre o que ambos conversaram, apenas disse que não houve nenhuma sondagem para se realizar um golpe de Estado.

“A reunião foi para ouvir lamentações do então presidente da República sobre o resultado das eleições; QUE apenas ouviu o Presidente falando", segue o trecho do termo de depoimento. “QUE na reunião não foi tratado sobre uma possível minuta de golpe ou utilização de GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio ou Intervenção Federal."

O encontro com Bolsonaro e Estevam a sós foi “reportado” a Freire logo após o investigado sair da reunião.