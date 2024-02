'Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que de 64', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não quer ficar "remoendo o passado" e que está mais preocupado com os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado do que com o golpe de 1964 que completa 60 anos em abril com desaparecimentos não resolvidos e militares anistiados.

"Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que de 64, quando eu tinha 17 anos de idade", disse. "Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento de causou, o povo conquistou o direito de democratizar esse País, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo", disse o presidente. "Eu sinceramente não vou ficar me remoendo e vou tentar tocar esse País pra frente." Lula deu as declarações em entrevista à RedeTV!, que foi gravada pela manhã e transmitida na noite de terça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula também afagou seu ministro da Defesa, José Múcio. De acordo com o presidente, na gestão de Múcio, militares que comprovadamente participaram dos golpistas do dia 8 de janeiro estão sendo julgados e, se provados culpados, serão punidos. "Lembra algum momento que um general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento?" perguntou, dizendo que "em nenhum momento, os militares foram punidos como estão sendo agora".