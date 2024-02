Com apoio de ala do PSDB, Rafa Zimbaldi diz que será pré-candidato à prefeitura de Campinas

O presidente do PSDB de Campinas, Guilherme Damaceno, disse ao Estadão que a estratégia eleitoral do partido será definida até abril deste ano. "Até o momento, não houve qualquer conversar entre o diretório e o Rafa no sentido de formalizar a candidatura", disse, acrescentando que a definição sobre quem será o nome da sigla na eleição compete à instância municipal. Por constituírem uma federação, Cidadania e PSDB são obrigados a atuarem como se fossem um único partido.

Com o apoio de uma ala do PSDB, o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) anunciou nesta terça-feira, 27, que será o pré-candidato da Federação PSDB-Cidadania na disputa pela Prefeitura de Campinas na eleição de outubro deste ano. A pré-candidatura de Zimbaldi, no entanto, foi contestada pelo Diretório Municipal do PSDB na cidade, que afirmou, por meio de nota, que não houve qualquer ato de confirmação de candidatura até o momento.

Damaceno esclarece que, neste momento, o diretório de Campinas não está devidamente regulamentado na Justiça Eleitoral por conta da intervenção realizado no Diretório Estadual do partido. "Toda documentação foi enviada para o Diretório Estadual, mas o partido não encaminhou os papéis porque estava esperando a definição da nova Executiva Estadual. Não é só Campinas que está nessa situação, existem outras cidades", relatou.

A suposta confirmação de Zimbaldi como o pré-candidato da federação na disputa em Campinas teria ocorreu neste domingo, 25, durante a convenção estadual do PSDB de São Paulo. O Estadão apurou com tucanos presentes no encontro que, de fato, o deputado estadual possui o apoio de lideranças do partido para emplacar a sua candidatura em Campinas. Porém, a decisão não foi tomada e, segundo eles, deverá ser decidida em momento oportuno.

O encontro reuniu lideranças nacionais da sigla, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente do partido, Marconi Perillo, e também estabeleceu Santo André, Ribeiro Preto e São Bernardo do Campo como prioridades nas eleições. Atualmente, as cidades têm prefeitos tucanos.

"A Federação PSDB-Cidadania está empenhada em eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2024, e Campinas é cidade estratégica neste processo", declarou Zimbaldi, que ocupa a segunda posição em pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Paraná Pesquisas. Saadi, que derrotou o deputado no segundo turno da última eleição municipal em 2020, lidera o levantamento. O pré-candidato do PT, Pedro Tourinho, aparece em terceiro lugar.

Embora esteja melhor colocado em relação ao pré-candidato petista em intenção de voto, a ida de Zimbaldi ao segundo turno, caso seja candidato, não será fácil, avaliam lideranças locais. Isso porque existe a expectativa de que a disputa em Campinas fique polarizada entre os candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Neste contexto, a falta de um cabo eleitoral de peso pode reduzir a competitividade de Zimbaldi.

Em busca da reeleição, Saadi aposta em uma ampla aliança com partidos de centro e de direita. A base do prefeito abriga desde o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, mais à esquerda, até o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo também: MDB, Podemos, PP, PSD e União Brasil.