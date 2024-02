Manifestantes acatam pedido de Bolsonaro e evitam faixas em ato na Paulista

Os manifestantes que compareceram ao ato de apoio a Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 25, na Avenida Paulista, atenderam o pedido do ex-presidente e evitaram faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) ou pedindo intervenção militar, como era comum nas manifestações bolsonaristas. O Estadão esteve na Paulista e identificou poucos cartazes e nenhum com as duas mensagens. No lugar das faixas, predominaram bandeiras do Brasil e de Israel.

Quando Bolsonaro subiu no trio elétrico, um aliado estendeu uma faixa com os dizeres "sem caminhão, o Brasil para; sem Bolsonaro, o Brasil quebra". Na frente do trio, uma menina estendeu um cartaz dizendo que era seu aniversário enquanto o ex-presidente discursava. Ela subiu no trio e Bolsonaro a pegou no colo ao fim do discurso.

Ao final da manifestação, uma mulher ergueu um cartaz com as fotos de Bolsonaro, do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e do presidente da Argentina, Javier Milei. "Trio maravilha", dizia a legenda das fotos.