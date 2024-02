Após mais de cinco horas na sede da PF, general Theophilo Estevam sai em silêncio

Após mais de cinco horas na sede da Polícia Federal (PF) em Fortaleza, o general cearense Estevam Theophilo Gaspar, ex-integrante do Alto Comando do Exército, deixou o local, nesta sexta-feira, 23, sem responder à imprensa que esperava do lado de fora. "Nada a declarar", foi a única resposta do advogado do general, que seguiu em silêncio até seu veículo, estacionado na rua.

O cearense foi citado em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, como envolvido na tentativa de golpe de Estado. Ele foi chamado para prestar depoimento na PF nesta sexta, um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, que foram escutados na quinta-feira, 22.

Embora o depoimento estivesse previsto para começar às 14h30min, ele chegou com mais de uma hora de antecedência. Conforme investigações da PF, assim como na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o cearense teria concordado com a tentativa de golpe de Estado promovida pela alta cúpula de militares e integrantes do governo do ex-presidente impedindo que o Lula chegasse ao poder.

Ele também era seria responsável pelo emprego do Comando de Operações Especiais, que engloba os chamados "kids pretos", força especial que seria responsável pela prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, assim que o golpe fosse executado.





Com informações de Thays Maria Salles/O POVO

