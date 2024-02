Senado aprova PL que beneficia réus em caso de empate em tribunais superiores

Por se tratar de uma votação simbólica, não houve registro individual do voto de cada senador. O texto foi aprovado pelos deputados em março do ano passado. Estabelece que os réus sejam inocentados em julgamentos nos tribunais superiores em caso de empate. Atualmente, esse entendimento é aplicado apenas nos habeas corpus.

Além disso, a proposta também prevê a possibilidade de expedição de habeas corpus de ofício pelo juiz ou pelo tribunal.

A discussão do assunto ganhou força no fim de 2021, com o julgamento de uma das ações contra o ex-deputado André Moura (União-SE). Um dos processos do qual ele é alvo terminou em 5 a 5. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu, à época, que o julgamento seria interrompido, já que uma das cadeiras do STF estava vacante - o ministro Marco Aurélio Mello havia se aposentado.

A decisão não foi unânime e o ministro Gilmar Mendes chegou a defender que o empate deveria beneficiar o réu. Desde que André Mendonça tomou posse no lugar de Marco Aurélio, porém, o caso não voltou a julgamento.

Caso a regra incluída no projeto já estivesse válida, o empate deveria beneficiar o réu - e, portanto, absolver o ex-deputado André Moura das acusações que pesavam contra ele.