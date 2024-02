Prefeito é preso por usar van oficial até aeroporto para ir a carnaval na Bahia

A PF recebeu informações de que o prefeito e familiares se deslocaram até o aeroporto em uma van da Secretaria de Saúde de São José do Barreiro. Ele foi passar o carnaval em Porto Seguro, na Bahia. No retorno, domingo, foi detido

O prefeito de São José do Barreiro (SP), Alexandre de Siqueira Braga (PSD), o Lê Braga, foi preso em flagrante pela Polícia Federal no domingo, 18, na Via Dutra, quando retornava do Aeroporto de Congonhas em carro oficial do município localizado a 268 quilômetros da capital paulista. A investigação põe Lê Braga sob suspeita de peculato pelo uso de combustível pago com recursos da União - por isso, a competência da PF sobre o caso.

Lê foi preso por volta de 20 horas, na altura de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e conduzido à delegacia da PF em Cruzeiro (SP).

A PF recebeu informações de que o prefeito e familiares se deslocaram até o aeroporto em uma van da Secretaria de Saúde de São José do Barreiro. Ele foi passar o carnaval em Porto Seguro, na Bahia. No retorno, domingo, foi detido.