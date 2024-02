Opositor de Putin tinha sinais de hematomas e convulsões, diz jornal russo

As marcas não seriam fruto de espancamento e indicariam tentativa de massagem cardíaca, diz o jornal

De acordo com o jornal russo Novaya Gazeta, o corpo de Alexei Navalny , opositor de Vladimir Putin , teria sinais de hematomas e convulsões . Navalny morreu na última sexta-feira, 16, na penitenciária de Yamalo-Nenets. As marcas não seriam fruto de espancamento e indicariam tentativa de massagem cardíaca .

A família do opositor ainda procura o corpo do homem e pede liberação imediata. Apoiadores de Navalny acusam o governo russo de assassinar Alexei, além de atrasar de maneira intencional a entrega do corpo à família.

Circunstâncias da morte e manifestações

Em comunicado, o Serviço Penitenciário Federal disse que Navalny perdeu a consciência durante uma caminhada e passou mal. O governo russo diz não ter nenhuma informação a respeito da causa da morte.

Kira Yarmysh, porta-voz de Alexei, disse em comunicado nas redes sociais que o corpo de Navalny foi transferido de uma colônia penal do Ártico para a cidade de Salekhard, onde será examinado por investigadores russos.

Após a morte, mais de 400 pessoas foram presas enquanto prestavam homenagens ao opositor de Putin. De acordo com a OVD-Info, ONG russa de direitos humanos, as prisões foram realizadas em mais de 10 cidades do país. Essa é a maior onda de detenções políticas desde setembro de 2022.

Líderes mundiais se manifestam

A morte de Navalny foi mais munição para opositores de Putin virarem críticas ao presidente Russo. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, foi um dos primeiros a responsabilizar Putin pela morte de Alexei, “independentemente se ele ordenou isso, ele é responsável pelas circunstâncias", disse.