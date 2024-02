Brasil e União Africana lançam as bases para a Aliança Global por um mundo sem fome e pobreza

Cumprindo primeira agenda internacional de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava acompanhado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Na ocasião, o petista propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no âmbito do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

"O Brasil quer crescer junto com a África, mas sem ditar caminhos a ninguém. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Com o Programa Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza", explicou.

Durante seu discurso, o chefe do Executivo brasileiro destacou a importância da cooperação entre os países no enfrentamento à fome e à pobreza.

"Trabalhamos a participação da União Africana nas agendas técnicas de preparação da Aliança Global. A intenção é que a gente possa ter a adesão do maior número possível de países para chegarmos na Cúpula do G20, em novembro, com um compromisso do mundo com os objetivos 1 e 2 das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 2030", disse.

Atualmente, a gestão do Brasil trabalha na construção da Aliança Global até a reunião da Cúpula do G20, marcada para novembro no Rio de Janeiro.

Entre março e julho, o Brasil e a UA trabalharão na preparação da iniciativa, com agendas técnicas em Brasília, Teresina e Rio de Janeiro.