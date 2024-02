Donos de Coco Bambu, Havan e Tecnisa são citados por Mauro Cid como incentivadores de golpe

AFRÂNIO BARREIRA é sócio-majoritário da rede de restaurantes Coco Bambu Crédito: DIVULGAÇÃO

O empresário cearense Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu, foi citado como um dos incentivadores do projeto golpista que, conforme investigação da Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levaria adiante com apoio de setores das Forças Armadas. Ao lado do cearense, em visita a Bolsonaro, estiveram os empresários Luciano Hang, das lojas Havan, e Meyer Nigri, da Tecnisa. Conforme a PF, áudio do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, enviado ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, cita visita de Barreira, Nigri e Hang. O dono da rede Centauro também é mencionado. A PF afirma ser "possivelmente Sebastião Bonfim", conforme O Globo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No áudio, Cid afirma ao comandante do Exército que os empresários tentaram pressionar para que o Ministério da Defesa produzisse relatório rígido visando "virar o jogo", ou seja, manter Bolsonaro no poder ainda que à revelia do resultado eleitoral.

O documento referido por Cid foi elaborado pelas Forças Armadas após o resultado das eleições. Militares fizeram parte do grupo responsável por fiscalizar sistemas de votação do Tribunal Superior Eleitoral. Em nota enviada ao O POVO (confira a íntegra abaixo), Afrânio negou envolvimento em qualquer aato político público ou privado, durante ou depois a campanha de 2022. O empresário diz que somente esteve com o presidente Bolsonaro em 2020, em único almoço que fez parte da agenda oficial do então presidente. "(...) tal almoço não tinha qualquer pauta política, administrativa ou econômica. Desde então não falou ou esteve com o Sr. Jair Bolsonaro e/ou seus filhos, nem sequer tinha seu número telefônico. Assim, qualquer alegação do Sr. Mauro Cid (se é que houve) é falsa, e não haverá nenhuma prova de tal acontecimento, pois o mesmo nunca ocorreu. O Sr. Afranio apenas tomou conhecimento desse seu falso envolvimento através de contatos feito pela mídia na data de hoje", diz Afrânio na nota. E adiciona: "Cabe destacar que desde 06 agosto de 2022 o Sr. Afranio esteve fora do Brasil, participando, com sua esposa, de uma intercâmbio cultural previamente agendado, no qual atendeu a cursos pessoais de inglês e culinária nos Estados Unidos, ou estava em viagem familiar na Europa, com os filhos e os netos. Assim, regressou ao Brasil em 01 de abril de 2023, fato este que pode ser facilmente comprovado pelo controle de fronteiras da Polícia Federal do Brasil."

Ao O Globo, Nigri afirmou nunca ter tentado pressionar ninguém a virar o jogo. O empresário disse reconhecer a vitória do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Advogados de Hang disseram que não podem tecer comentários sobre investigação que corre em segredo de justiça, mas disseram que Hang jamais sugeriu qualquer prática atentatória ao ordenamento jurídico. Dono do Coco Bambu já foi alvo da PF Em 2022, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços de oito empresários brasileiros, entre os quais Afrânio Barreira. A medida judicial tinha como objetivo averiguar supostas mensagens de teor golpista compartilhadas em um grupo de WhatsApp. A determinação de Moraes também envolvia bloqueio de contas bancárias.

À época, Barreira disse nunca ter apoiado medidas de teor antidemocrático. “Valorizo e sempre defenderei um processo eleitoral honesto e justo. A autonomia e separação de cada um dos três poderes é essencial para construção de uma sociedade com liberdade. Apoio e defendo que as instituições que representam cada um dos poderes sejam fortes e íntegras, atuando sempre, cada uma delas, dentro das regras da nossa Constituição Federal de 88”, afirmou. Nota de Afrânio Barreira, dono do Coco Bambu, na íntegra: “O Sr. Afranio Barreira nega seu envolvimento em qualquer ato político, público ou privado, durante ou depois da campanha presidencial de 2022. Assim, cabe ressaltar que não conhece, nunca esteve ou mesmo falou com o Sr. Mauro Cid. O Sr. Afranio reforça, ainda, que somente esteve ou falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro uma única vez, em agosto de 2020, em um almoço que fez parte da agenda oficial do então Presidente e que contou com a participação de várias outras autoridades, tal almoço não tinha qualquer pauta política, administrativa ou econômica. Desde então não falou ou esteve com o Sr. Jair Bolsonaro e/ou seus filhos, nem sequer tinha seu número telefônico.

Assim, qualquer alegação do Sr. Mauro Cid (se é que houve) é falsa, e não haverá nenhuma prova de tal acontecimento, pois o mesmo nunca ocorreu. O Sr. Afranio apenas tomou conhecimento desse seu falso envolvimento através de contatos feito pela mídia na data de hoje. Cabe destacar que desde 06 agosto de 2022 o Sr. Afranio esteve fora do Brasil, participando, com sua esposa, de uma intercâmbio cultural previamente agendado, no qual atendeu a cursos pessoais de inglês e culinária nos Estados Unidos, ou estava em viagem familiar na Europa, com os filhos e os netos. Assim, regressou ao Brasil em 01 de abril de 2023, fato este que pode ser facilmente comprovado pelo controle de fronteiras da Polícia Federal do Brasil.