Aliados de Bolsonaro dizem que ato na Paulista no dia 25 'vai além' do ex-presidente

O pastor Silas Malafaia disse nesta quinta-feira, 15, após reunião com Jair Bolsonaro (PL), que a manifestação convocada para o próximo dia 25, na Avenida Paulista, "vai além" do ex-presidente. Segundo o líder evangélico, o ato é "em favor a liberdade de todo povo brasileiro". O aliado do ex-presidente é o idealizador do evento e vai fornecer um trio elétrico para os discursos.

"Manifestações pacíficas são livres na nossa nação e é isso que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro. Vai muito mais além do que Bolsonaro", afirmou o pastor, na saída do encontro realizado na sede do Partido Liberal, em Brasília.

Além de Malafaia, participaram da reunião o advogado Fábio Wajngarten, ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, e o deputado federal Zucco (Republicanos-RS).